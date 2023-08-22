Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

Если вы уже не знаете, что делать с огромным количеством яблок, то читайте ниже о блюдах из яблок на сковороде и в духовке.

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Выпечка с яблоками получится просто невероятной, если возьмете на заметку рецепты ниже / Коллаж ua.depositphotos.com

Август - сезон яблок. Это полезные фрукты, их легко приготовить на сковороде, в духовке, просто кушать сырыми или сделать варенье из яблок для всей семьи. Главред рассказывает, что приготовить из яблок на скорую руку.

Вместо того, чтобы тратить деньги на десерты из магазина, лучше приготовьте что-то вкусненькое дома. Это не займет у вас много времени.

Блюда из яблок - три бабушкиных рецепта

Вертута с яблоками

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Вам понадобятся:

1 лист слоеного теста;

2-3 яблока (предпочтительно кислых сортов, таких как антоновка);

2-3 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка корицы;

2-3 столовые ложки размягченного сливочного масла.

Разогрейте духовку до 180°C. Очистите яблоки от кожуры, порежьте дольками. Раскатайте лист слоеного теста и обмажьте его сливочным маслом, посыпьте поверхность теста сахаром и корицей.

Разложите ломтики яблока равномерно по тесту. Сверните тесто в рулет, перекрутите его в форму спирали и перенесите на подготовленный протвень.

Запекайте в духовке при 180°C около 25-30 минут - до тех пор, пока вертута не станет золотистой.

Летом можно приготовить питательные десерты, например - варенье из яблок / ua.depositphotos.com ​

Выпечка с яблоками

Вам понадобятся:

3-4 средних яблока;

2 яйца;

1 чашка сахара;

1 чашка муки;

1 ч. ложка разрыхлителя теста (по желанию);

ванильный сахар (по желанию);

пудра сахарная для посыпки (по желанию);

масло для смазывания формы.

Очистите яблоки, нарежьте фрукты дольками. В глубокой миске взбейте яйца и добавляйте сахар, продолжая все сбивать ло светлой массы. Добавьте затем туда муку, разрыхлитель теста, перемешайте все до получения гладкого теста без комков.

Половину теста влейте в приготовленную форму для выпечки (до 23 см и разогретую до 180°C). Разложите яблоки слоями. Покройте яблоки оставшимся тестом.

Выпекайте пирог примерно 40-45 минут.

Пирожки с яблоками

Вам понадобятся (для теста):

2 чашки муки;

1/2 чашки сливочного масла (растопленного);

1/2 чашки горячей воды;

1 ч. ложка сахара;

1/2 ч. ложка соли.

Для начинки:

2-3 яблока кубиками;

2 ст. ложки сахара;

1 ч. ложка корицы;

немного лимонного сока (по желанию).

Начните с начинки. В миске смешайте нарезанные яблоки, сахар, корицу и лимонный сок.

Для теста отдельно смешайте муку, соль и сахар. Постепенно вливайте в массу растопленное сливочное масло и кипяток. Перемешивайте до образования мягкого теста.

Выложите тесто на рабочую поверхность, посыпанную мукой, вымешивайте его в течение 2 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.

Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их на тонкие кружки (будут пирожками), затем разложите на них яблочную начинку. Залепите кружки, прижимая края вилкой.

Выпекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут.

Однако есть рецепты куда легче, и они не займут у вас много времени. Вот что можно сделать из яблок за 5 минут:

Фруктовый салат . Нарежьте яблоки на кубики, добавьте немного меда или сок лимона для аромата и свежести. При желании можно добавить другие фрукты, такие как бананы, груши или клубнику.

. Нарежьте яблоки на кубики, добавьте немного меда или сок лимона для аромата и свежести. При желании можно добавить другие фрукты, такие как бананы, груши или клубнику. Яблочные чипсы. Нарежьте яблоки тонкими кружками и выложите их на противне. Поставьте в духовку при 100-120°C на 1-2 часа (или до тех пор, пока они не станут хрустящими).

Нарежьте яблоки тонкими кружками и выложите их на противне. Поставьте в духовку при 100-120°C на 1-2 часа (или до тех пор, пока они не станут хрустящими). Яблочное пюре . Нарежьте яблоки на кусочки и варите их в кастрюле на слабом огне с добавлением немного воды и сахара до получения пюре.

. Нарежьте яблоки на кусочки и варите их в кастрюле на слабом огне с добавлением немного воды и сахара до получения пюре. Яблоки с корицей. Порежьте яблоки на дольки и посыпьте их корицей и сахаром. Затем обжарьте на сковороде до золотистой корки.

Порежьте яблоки на дольки и посыпьте их корицей и сахаром. Затем обжарьте на сковороде до золотистой корки. Запеченные яблоки. Вырежьте сердцевину из яблок и заполните ее медом, орехами и корицей. Затем запеките их в духовке до мягкости.

Вырежьте сердцевину из яблок и заполните ее медом, орехами и корицей. Затем запеките их в духовке до мягкости. Яблочный сок. Используйте соковыжималку или блендер, чтобы сделать свежевыжатый яблочный сок. Можно добавить немного лимонного сока для кислинки.

Используйте соковыжималку или блендер, чтобы сделать свежевыжатый яблочный сок. Можно добавить немного лимонного сока для кислинки. Яблочные кусочки с сыром. Порежьте яблоки и сыр на кубики и смешайте их вместе для здоровой закуски.

Порежьте яблоки и сыр на кубики и смешайте их вместе для здоровой закуски. Завтрак с яблоками. Нарежьте яблоки и добавьте их в йогурт, мюсли или омлет для более сытного завтрака.

Перед тем, как употреблять эти фрукты, убедитесь, что ингредиенты не испорченные. Иначе это может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, есть еще быстрые блюда из яблок на сковороде. Например, вы можете просто обжарить яблоки с корицей, с солью, орехами и в карамели. Яблоки также можно добавлять к омлету или делать из них блинчики.

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