Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

Верховная Рада Украины проголосовала и приняла Госбюджет на 2024 год. Главред расскажет, какими будут пенсии и соцвыплаты в наступающем году.

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Какими будут пенсии в 2024 году / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Сегодня, 9 ноября, Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2024 год. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По словам депутата, за проект бюджета страны на 2024 год проголосовали 276 депутатов. Мы расскажем, чего ожидать украинцам, что будет с пенсиями в 2024 году в Украине и какие социальные выплаты ожидаются.

Какая будет минимальная пенсия в 2024 году в Украине

На данный момент, согласно бюджету Украины, минимальная пенсия выплачивается и будет выплачиваться в размерах не ниже установленного законодательством прожиточного минимума лиц, которые утратили работоспособность. На 2023 год эта сумма составляет 2361 грн.

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Однако точно ответить, какая будет пенсия в 2024 году пока достаточно трудно. В проекте бюджета на грядущий год предусмотрена индексация пенсий с 1 марта 2024 года и 1 июля 2024 года.

Социальная защита людей с инвалидностью - как изменится

В проекте государственного бюджета на 2024 год помимо индексаций пенсий также заложено повышение защиты людей с инвалидностью. Траты на защиту в 2024 году станут больше на 2 412, 1 млн грн и достигнут 5 853, 9 млн грн.

В большей степени, согласно предложениям Министерства социальной политики, средства будут направлены на финансирование протезирования военнослужащих.

Стоит отметить, что большая часть Госбюджета на 2024 год будет направлена не только на оборону, но и на опеку ветеранов войны России против Украины, а также на возможность предоставления ветеранам и их семьям услуг по восстановлению умственных, ментальных и физических сил. В проекте бюджета для Минветеранов заложены траты в объеме 13 554 230,7 тыс. гривен.

Напомним, не так давно Верховная Рада Украины приняла законопроект №10038, согласно которому расходы в государственный бюджет в 2023 году увеличатся еще на 322, 6 миллиарда гривен. Инициативу поддержали 313 народных избранников. Больше всего денег уйдет на расходы Министерства обороны.

Также известно, что некоторые украинцы, которые пострадали в результате войны, могут получить гуманитарную и денежную помощь. И это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и пенсионеров. Так, определенные категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии.

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