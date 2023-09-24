Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

Пенсия для участников боевых действий должна составлять не менее 210% прожиточного минимума (в 2023 году составляет 2093 грн) и включать все соответствующие надбавки. Об этом говорится в материале "На пенсии".
Согласно действующему законодательству, лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% прожиточного минимума.
При этом доплаты могут быть установлены независимо от вида пенсии. Согласно размеру прожиточного минимума в 2023 году – 2093 грн – размер надбавки для лиц со статусом участника боевых действий составит 523,25 грн. Такая доплата предусмотрена Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
К тому же, согласно постановлению Кабинета министров "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года) люди со статусом УБД должны получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть ниже 210% прожиточного минимума – 4395,30 грн.
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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