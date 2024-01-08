Еврокомиссару из Польши не нравится "чрезмерный агроимпорт" украинской продукции.

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Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польша планирует заблокировать беспошлинную торговлю Украины с Евросоюзом из-за "чрезмерного агроимпорта". Об этом цинично заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает RMF FM.

Он отметил, что Польша может не поддержать новый регламент ЕК о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной. Консультации по вопросу нового регламента планируют закончить 9 января.

Польский комиссар призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, потому что этот импорт "угрожает дестабилизировать рынок ЕС", говорит он.

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"Продление торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом избытка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", – говорится в письме Войцеховского.

Он хочет, чтобы ЕС "переосмыслил концепцию помощи, которая предполагает неограниченную открытость". Комиссар хочет, чтобы Украина транспортировала свое зерно из морских портов.

Блокада границы поляками

Напомним, 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Лидер протеста сообщил о продлении с 4 января блокады пункта пропуска "Медика-Шегини". Фермеры требовали письменные гарантии дотаций на кукурузу и сохранения сельскохозяйственного налога.

Как сообщал Главред, Украина пытается решить ситуацию с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы с Польшей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши.

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