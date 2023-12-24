Поляки разблокировали один из пунктов пропуска для грузовиков: ГПСУ подтвердила

Продолжается работа по обеспечению пропуска максимального количества грузовиков.

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Блокада границы со стороны Польши продолжается с начала ноября / Коллаж: Главред. Фото: Суспільне Львов, RMF FM

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", движение грузовиков возобновлено, сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

По информации от Пограничной Стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении ГПСУ. видео дня

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Пограничная Блокада

Накануне Главред со ссылкой на польские власти сообщал о приостановке блокады пункта пропуска в Шегине. Это произошло после переговоров между представителями правительства и польскими перевозчиками.

В то же время на рождественские праздники польские дальнобойщики обещают установить более жесткие ограничения по пересечению границы в Дорогуске. Утверждалось, что "только один коммерческий грузовик будет иметь возможность пересекать границу каждые три часа", что является значительным увеличением ограничений по сравнению с текущим графиком, когда три грузовика пропускаются каждый час.

Блокада польско-украинской границы сразу на ряде пунктов пропуска длится с начала ноября. Тогда местные перевозчики перекрывали движение грузовиков с требованием отобрать у Украины "транспортный безвиз".

После избрания премьером Дональда Туска его правительство пообещало решить ситуацию с блокадой как можно быстрее.

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