Поляки разблокировали один из пунктов пропуска для грузовиков: ГПСУ подтвердила

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", движение грузовиков возобновлено, сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.
По информации от Пограничной Стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении ГПСУ.видео дня
Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.
Пограничная Блокада
Накануне Главред со ссылкой на польские власти сообщал о приостановке блокады пункта пропуска в Шегине. Это произошло после переговоров между представителями правительства и польскими перевозчиками.
В то же время на рождественские праздники польские дальнобойщики обещают установить более жесткие ограничения по пересечению границы в Дорогуске. Утверждалось, что "только один коммерческий грузовик будет иметь возможность пересекать границу каждые три часа", что является значительным увеличением ограничений по сравнению с текущим графиком, когда три грузовика пропускаются каждый час.
Блокада польско-украинской границы сразу на ряде пунктов пропуска длится с начала ноября. Тогда местные перевозчики перекрывали движение грузовиков с требованием отобрать у Украины "транспортный безвиз".
После избрания премьером Дональда Туска его правительство пообещало решить ситуацию с блокадой как можно быстрее.
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