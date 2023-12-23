Польские перевозчики пригрозили усилить блокаду границы на Рождество

На рождественские праздники польские дальнобойщики установят более жесткие ограничения по пересечению границы.

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Польские дальнобойщики усилят ограничения на границе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Несмотря на согласие польских фермеров приостановить акцию протеста, дальнобойщики угрожают ужесточить ограничения на границе на Рождество. Об этом сообщила агентству Reuters Эдита Озигала, один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске.

Лидеры фермеров после переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, объявили о временном прекращении блокады в Медике с 24 декабря по 2 или 3 января 2024 года. Однако дальнобойщики, в ответ на это, анонсировали усиление ограничений на границе.

Эдита Озигала, одна из лидеров дальнобойщиков в городе Дорогуск, отметила, что перевозчики установят более жесткие ограничения по пересечению границы во время праздничных дней. По ее словам, только один коммерческий грузовик будет иметь возможность пересечь границу каждые три часа, что является значительным увеличением ограничений по сравнению с текущим графиком, когда три грузовика пропускают каждый час.

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"Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа", - сказала Эдита Озигала.

Однако лидер протеста также подчеркнула, что эти ограничения не будут касаться перевозки гуманитарной помощи и военного оборудования.

Блокирование польскими первизчиками границы

Напомним, забастовка польских перевозчиков началась 6 ноября. Вследствие блокады границы, возникли ограничения в движении грузовиков.

Также железнодорожники готовы переправить фуры на платформах через польскую границу. Поэтому польские таможенники решили осматривать украинские фуры тестового контрейлерного поезда.

Как сообщал Главред, 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе между Украиной и Польшей. Вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак провел переговоры с фермерами-протестующими. В результате переговоров стороны достигли договоренностей и протестующие согласились приостановить блокаду.

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