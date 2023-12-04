"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

Польша может отменить транспортный безвиз для украинских перевозчиков. Об этом власти могут потребовать у Евросоюза, чтобы вернуть систему разрешений для перевозчиков, которые прибывают в страну. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает WNP.pl.
Все это происходит на фоне блокирования границы.
"Мы будем очень жестко и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее поменяла Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", - заявил Моравецкий.
Моравецкий утверждает, что такие изменения сделают регулирование транспортного рынка "справедливым".
Блокада границы с Украиной
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.
Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.
Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.
А вот 1 декабря дальнобойщики из Украины, которые оказались заблокированы вместе с грузовиками на границе с Польшей, отреагировали на ситуацию и объявили о начале голодовки.
Другие новости:
- "Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым
- Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку
- ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США