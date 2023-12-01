Перевозчики соседней Польши уже более трех недель блокируют границу с Украиной.

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Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей / коллаж: Гларвед, фото: Мининфраструктуры, Суспільне.Львів

Сегодня, 1 декабря, дальнобойщики из Украины, которые оказались заблокированы вместе с грузовиками на границе с Польшей, отреагировали на ситуацию и объявили о начале голодовки. Об этом сообщили в редакции "Радио Свобода".

Согласно заявлению водителя международных перевозок Романа Власюка, ночью польские перевозчики сорвали вчерашнюю договоренность о пропуске семи авто в час и снова стали пропускать по одному в 60 минут.

По словам Власюка, требования Украины достаточно понятны:

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"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью проехать согласно договоренности "7 машин в час", а также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – говорит водитель

Также перевозчик рассказал, что Украина находится в ожидании около 2000 машин экспорта, которые оказались заблокированными в поле.

Реакция Польской власти

Вслед за этим в Сети появилась новость о том, что Украине и Польше удалось согласовать некоторые меры по разблокированию границы. Об этом сообщили в Мининфраструктуры по итогам встречи в Варшаве. Однако вопрос отмены или каких-либо изменений относительно транспортного безвиза не обсуждался.

Удалось согласовать:

открытие пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" для проезда пустых грузовиков

создание отдельных пасов для пустых авто на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова"

запуск пилотного проекта регистрации в очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" сроком до одного месяца

Также в Мининфраструктуры сообщили, что польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов-Долгобычев" и "Нижанковичи-Малховице" только для транспорта на регистрации ЕС. В ведомстве акцентировали внимание на том, что такая позиция для Украины и ЕС неприемлема, поскольку это диксриминация других стран.

Блокада границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

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