Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

Сегодня, 1 декабря, дальнобойщики из Украины, которые оказались заблокированы вместе с грузовиками на границе с Польшей, отреагировали на ситуацию и объявили о начале голодовки. Об этом сообщили в редакции "Радио Свобода".
Согласно заявлению водителя международных перевозок Романа Власюка, ночью польские перевозчики сорвали вчерашнюю договоренность о пропуске семи авто в час и снова стали пропускать по одному в 60 минут.
По словам Власюка, требования Украины достаточно понятны:
"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью проехать согласно договоренности "7 машин в час", а также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – говорит водитель
Также перевозчик рассказал, что Украина находится в ожидании около 2000 машин экспорта, которые оказались заблокированными в поле.
Реакция Польской власти
Вслед за этим в Сети появилась новость о том, что Украине и Польше удалось согласовать некоторые меры по разблокированию границы. Об этом сообщили в Мининфраструктуры по итогам встречи в Варшаве. Однако вопрос отмены или каких-либо изменений относительно транспортного безвиза не обсуждался.
Удалось согласовать:
- открытие пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" для проезда пустых грузовиков
- создание отдельных пасов для пустых авто на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова"
- запуск пилотного проекта регистрации в очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" сроком до одного месяца
Также в Мининфраструктуры сообщили, что польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов-Долгобычев" и "Нижанковичи-Малховице" только для транспорта на регистрации ЕС. В ведомстве акцентировали внимание на том, что такая позиция для Украины и ЕС неприемлема, поскольку это диксриминация других стран.
Блокада границы
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.
Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.
Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.
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