УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

Елизавета Бельмас
1 декабря 2023, 16:44
Перевозчики соседней Польши уже более трех недель блокируют границу с Украиной.
Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей
Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей / коллаж: Гларвед, фото: Мининфраструктуры, Суспільне.Львів

Сегодня, 1 декабря, дальнобойщики из Украины, которые оказались заблокированы вместе с грузовиками на границе с Польшей, отреагировали на ситуацию и объявили о начале голодовки. Об этом сообщили в редакции "Радио Свобода".

Согласно заявлению водителя международных перевозок Романа Власюка, ночью польские перевозчики сорвали вчерашнюю договоренность о пропуске семи авто в час и снова стали пропускать по одному в 60 минут.

По словам Власюка, требования Украины достаточно понятны:

видео дня

"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью проехать согласно договоренности "7 машин в час", а также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – говорит водитель

Также перевозчик рассказал, что Украина находится в ожидании около 2000 машин экспорта, которые оказались заблокированными в поле.

Реакция Польской власти

Вслед за этим в Сети появилась новость о том, что Украине и Польше удалось согласовать некоторые меры по разблокированию границы. Об этом сообщили в Мининфраструктуры по итогам встречи в Варшаве. Однако вопрос отмены или каких-либо изменений относительно транспортного безвиза не обсуждался.

Удалось согласовать:

  • открытие пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" для проезда пустых грузовиков
  • создание отдельных пасов для пустых авто на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова"
  • запуск пилотного проекта регистрации в очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" сроком до одного месяца

Также в Мининфраструктуры сообщили, что польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов-Долгобычев" и "Нижанковичи-Малховице" только для транспорта на регистрации ЕС. В ведомстве акцентировали внимание на том, что такая позиция для Украины и ЕС неприемлема, поскольку это диксриминация других стран.

Блокада границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
госграница
Реклама

Главное за день

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:39 Украина
Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:28 Синоптик
Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:16

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

17:11

"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

16:44

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"Видео

16:44

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

16:40

"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
16:39

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

16:28

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:26

"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФВидео

Реклама
16:24

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Дракону - тревога, Козе - ссоры в семье

16:19

Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

15:56

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:34

"Следующий год будет невероятно сложным",- эксперт о ситуации на фронте

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Реклама
14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Реклама
11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять