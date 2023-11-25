Украина погружается в дефицит топлива: последствия блокады польской границы

Проблемы с топливом из-за блокировки польских границ уже настигли Украину.

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Украина погружается в дефицит топлива / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам со снабжением топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

В эфире телемарафона 25 ноября министр аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что для экспорта зерна ситуация на границе не является критической. Сейчас Украина может экспортировать продовольственные товары железнодорожным способом и через порты

Однако блокада польских границ всё же принесла свои тяжелые последствия.

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"Через украинско-польскую границу движение наших грузовых авто заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продоволственного экспорта...Однако мы видим проблемы с такими важными поставками как, например, топливо для Украины. Это тоже нужно учитывать", - добавляет Дмитрасевич.

Блокада польских границ

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января. Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

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