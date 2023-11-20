Объемы перевозок в Европе растут, хотя из-за войны в Украине наблюдается повышение цен и снижение потребления, поэтому растет и конкуренция, считает эксперт.

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Блокада границ способна повысить цены в Украине на 5-20 процентов - Вячеслав Коновалов / Главред

Польские перевозчики уже более недели блокируют три пункта пропуска на границе с Польшей, где по данным Госпогранслужбы скопились около 2800 грузовиков. Перевозчики требуют вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков на деятельность в странах ЕС, как это было до начала полномасштабного вторжения. Пока польские протестующие не идут на переговоры, и ситуация усложняется тем, что к протестам грозят присоединиться и словацкие перевозчики.

В интервью Главреду эксперт общественной кампании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов рассказал, имеет ли Россия отношение к протестам, почему Словакия и Венгрия могут присоединиться к протестам, а также как блокада отразится на украинцах.

В чем основная причина этой блокады, и насколько она для нас критична?

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Основная причина – в возвращении разрешений украинских перевозчиков на деятельность в странах Европейского Союза. Ранее действовала система, при которой страны Европы обменивались друг с другом определенными квотами на перевозки. Условно говоря, Польша получала 100 тысяч разрешений, Украина – 100-120, это количество зависело от межправительственных соглашений.

Потом эти разрешения начали выдавать по принципу "открытого неба", когда все страны могли либерализовать свои перевозки и ездить столько, сколько нужно, но так, чтобы, как говорится, клиент был доволен. Эту систему внедрили, как смогли, подогнали ее под нормы Евросоюза, ВТО и других международных организаций, чтобы это выглядело достойно.

Однако в этой системе все равно был определенный протекционизм. Например, Европа выдавала разрешения ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта. – Главред). Это такие разрешения, которые действовали про принципу "мультипасс" в аэропортах, когда перевозчик имел возможность приоритетного пересечения границы при условии соблюдения определенных условий – например, при наличии нового подвижного состава, подготовленных водителей, отсутствия нарушений и претензий со стороны полиции. Поляки захотели получить такой же "мультипасс" в отношении Украины, а когда началась полномасштабная война, и все порты закрылись, перевозчики грузов переориентировались на железную дорогу и автомобильные перевозки.

Украина, со своей стороны, сделала определенные шаги по поддержке национального производителя – если раньше соотношение было 50 на 50 или 60 на 40 в пользу Украины, то в связи с войной соотношение в пользу Украины было около 80 процентов. Ведь кто даст перевозить военные грузы другому государству?! Поляки на это смотрели, но не сильно возмущались, поскольку там, в основном, были государственные контракты, и им там делать было нечего. Но от этого страдали мелкие перевозчики, часть из которых в последнее время, особенно накануне выборов, стала сильно возмущаться из-за того, что их не поддерживало польское правительство.

Еще один фактор, который сыграл в пользу мелких перевозчиков – закрытие въезда в Европу для перевозчиков из Беларуси и России, у которых был внушительный парк подвижного состава. Этот автопарк надо было куда-то пристроить, поэтому мелким польским компаниям начали предлагать автомобили за смешные деньги. Кроме того, россияне еще дали денег на эти забастовки, в результате мелкие компании перекрыли три основных погранперехода для грузовых потоков – Яготин, Рава-Русская и Краковец.

Примечательно, что у протестующих даже не хватило активистов, чтобы перекрыть все пункты пропуска (а на границе с Польшей их около десятка), но ведь если Украине хотели бы создать проблему, да еще и такую, которую бы потом решали, они должны были рассчитывать, что через несколько дней на это обратили бы внимание. А тут прошла уже неделя, перекрыты только три погранперехода, и ничего пока не решается.

Есть и еще один фактор – еще в 2000-х, когда страны восточного блока вступали в шенгенскую зону, их заваливали деньгами ЕС для обустройства границ. В случае с Украиной еще тогда было проведено исследование, согласно которому Украине на случай либерализации не хватало 9 погранпереходов, и нам были готовы дать полмиллиарда евро на их обустройство. В результате за последние 20 лет из-за саботажа отдельных чиновников из прошлых правительств, которые играли в пользу россиян, было построено целых 2 погранперехода на польской границе, а остальные были немного расширены. И теперь, как только начинается любая забастовка на границе, у нас сразу появляется бешеный дефицит пропускной способности.

Помимо Польши, теперь к протесту пытается подключиться еще и Словакия, однако там, в отличие от Польши, к протесту собираются присоединиться серьезные структуры.

Насколько серьезный урон Украине наносит перекрытие трех пунктов пропуска на границе с Польшей?

Пока это катастрофически не влияет на экономику. Потому что, как я уже сказал, часть перевозчиков сразу же переориентировалась на железную дорогу. Кроме того, несколькими месяцами ранее была запущена процедура контрейлерных перевозок, когда фуру загоняют на специальную железнодорожную платформу, благодаря чему часть маршрута она преодолевает по железнодорожным путям, сокращая для грузоперевозчиков простои на границе и в пробках на автодорогах. Тем не менее, эта блокада сказалась на повышении цен и тарифов в некоторых случаях до 10-15 процентов. В частности, подорожание автогаза – это также одно из последствий блокады пунктов пропуска на польской границе из-за возникшего дефицита. Но парадоксально, что при этом объемы пересечения границы увеличились. Ведь если раньше это 65-70 тысяч человек в сутки, то сейчас эта цифра составляет 80-85 тысяч.

Так или иначе, блокада больно бьет по украинским мелким перевозчикам. Но пока нас спасает то, что время блокады совпало с относительно низким сезоном, когда объемы перевозок традиционно снижаются. Потому далее все будет решаться с середины января.

А какие тогда могут быть последствия? Ведь протестующие уже говорят, что собираются блокировать границу до конца года.

Тут вопрос и в политической части, поскольку все еще ведутся переговоры с правительством Польши - за последний месяц было проведено минимум десяток раундов. Обсуждалось, чтобы приоритетный пропуск предоставили гуманитарным и военным грузам, и об этом вроде бы договорились. Украина, со своей стороны, согласилась предоставить разрешения на перевозки для всей территории Украины, однако Польша, согласно информации Мининфраструктуры, требует возвращения разрешений только для приграничного движения, и, в лучшем случае, для Киева и Одессы. То есть поляки открыто говорят, что их интересует только высокодоходная составляющая рынка перевозок, но Украина заняла довольно жесткую позицию. Пока имеющиеся очереди в несколько сотен машин на пунктах пропуска не так катастрофичны – фактически, время проезда границы для них увеличилось от 15 минут до пары часов. Но тут важно другое – каждые сутки простоя для одной фуры, в зависимости от грузоподъемности, тарифа самого груза и его страховки, обходятся перевозчику в несколько сотен евро. Не говоря уже о том, что для украинцев станут проблематичными поставки потребительских товаров, из-за чего любая одежда и электроника из Европы может подорожать на 5-20 процентов уже до Нового года.

Чего ждать от протестов, если к Польше присоединится и Словакия? И вообще какая причина их участия – конкуренция или в их случае возможна причастность России?

Сомневаюсь, что их подкупали россияне – там, скорее всего, вопрос исключительно в конкуренции. Ведь объемы перевозок в Европе сейчас растут, хотя из-за войны в Украине там наблюдается повышение цен и снижение потребления. Поэтому вполне вероятно, что впоследствии на этом фоне к протестам на границе могут присоединиться и венгры. И если после Нового года венгры найдут еще и российское финансирование для усиления давления, тогда у нас могут возникнуть серьезные проблемы.

Какой, по-вашему, наиболее пессимистичный сценарий, если будет перекрыто большинство пунктов пропуска?

Как минимум, максимально увеличатся очереди на границах. Поскольку тогда у Украины будет единственный вариант – создать альтернативу, то есть переключить потоки перевозок на Румынию и Молдову, а также заставить Россию разблокировать морские порты посредством давления на Евросоюз. Ведь либерализация была требованием ЕС, и с претензиями стоит обращаться в Брюссель.

Кто такой Вячеслав Коновалов Вячеслав Коновалов - украинский журналист, эксперт общественной кампании "Евро-патруль". Ранее работал на телеканалах UBC, Первый деловой, НТН, СТБ, а также в ряде деловых изданий и информационных агентств. Занимается освещением проблем транспорта.

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