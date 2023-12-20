Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

Уменьшение внешней торговли Украины из-за страйка на пунктах пропуска может достичь 1,5 миллиардов долларов.

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Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Блокада границ Украины польскими перевозчиками привела к значительному сокращению внешней торговли Украины. В сумме за два месяца потери могут достичь более полутора миллиардов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Согласно оценкам НБУ, блокада пунктов пропуска в западной Украине привела к потерям:

экспорт - 160 млн долларов

импорт - 700 млн долларов

В целом внешняя торговля пострадала на 860 млн долларов за ноябрь и на 620 млн долларов за декабрь.

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Потери в импорте составили больший процент по причине его высокой зависимости от автоперевозок в сравнении с экспортом. Данные Гостаможни подтверждают эту информацию следующими показателями: за 2023 год автомобильные перевозки составили импорта - 70%, экспорта - 35%.

В НБУ также добавили, что в ноябре потери импорта удалось компенсировать благодаря другим вариантам, например - железнодорожными перевозками, экспорта - благодаря новому морскому коридору. Объем таких перевозок за ноябрь приблизился к самым высоким значениям перевозок по "зерновому коридору".

Однако есть и хорошие новости. Благодаря быстрой переориентации поставок горючего по железнодорожному пути, наращивание экспорта и импорта по морскому коридору и некоторое ослабление страйка на границе могут поспособствовать уменьшению потерь экспорта до 120 млн долларов, а импорта до 500 млн долларов за месяц.

Блокада границы с Украиной

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

11 декабря стало известно, что движение грузовиков на польско-украинской границе разблокировано. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

Однако 18 декабря польские перевозчики начали акцию протеста и заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска Дорогуск-Ягодин снова. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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