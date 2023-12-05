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Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

Яна Ставская
5 декабря 2023, 16:57
В Эстонии надеются, что Польша, Украина и ЕС найдут решение блокировке перевозчиками польско-украинской границы.
Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной
Польские перевозчики продолжают блокировать границу / коллаж Главреда, Фото: Суспільне Львов, RMF FM

Страны Балтии выразили недовольство Польши из-за блокировки польскими перевозчиками движения грузовиков на границе. Послы назвали эти шаги подрывающими способность Украины сопротивляться агрессии России.

По крайней мере о демарше со стороны стран Балтии заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас, пишет эстонский вещатель ERR. В ведомстве подтвердили, что неоднократно поднимали этот вопрос в разговорах с представителями польских властей.

"В Варшаве состоялась встреча / демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", - сказала Кикас, отвечая на вопрос ERR об отношении Эстонии к блокаде границы.

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В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание ко всему, часто с предложениями принять конкретные меры.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", – добавила представитель МИД Эстонии.

Латвия и Литва пока об этом не сообщают.

Польша блокирует движение грузовиков через границу с Украиной

С ноября продолжается блокада движения грузовиков польскими перевозчиками на польско-украинской границе. Главное требование протестующих - отмена ЕС "транспортного безвиза". Переговоры Украины и Польши по этому поводу продолжаются, однако успехов и дипломатических продвижений до сих пор нет.

Вскоре появилась позиция польских властей. Очевидно, правительство Матеуша Моравецкого покорилось давлению перевозчиков, что крайне не понравилось ЕК.

Премьер Польши впоследствии заявил, что будет выдвигать Еврокомиссии такие же условия по "транспортному безвизу" Украине. Представители комиссии назвали решение Варшавы "пинг-понгом между ЕК и Украиной".

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