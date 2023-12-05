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"Этот пинг-понг - несправедлив": Еврокомиссия раскритиковала требования Польши

Руслана Заклинская
5 декабря 2023, 09:26
Евросоюз остается настроенным на сохранение "транспортного безвиза", несмотря на польские протесты.
'Этот пинг-понг - несправедлив': Еврокомиссия раскритиковала требования Польши
Еврокомиссия выступает за сохранение "транспортного безвиза" с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Еврокомиссия выступила против восстановления системы разрешений для украинских дальнобойщиков. Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян заявила, что остается сторонницей либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, несмотря на польские блокировки границы. Об этом Велян сообщила Велян по итогам Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта и передало"Радио Свобода".

Еврокомиссар поддержала действующее соглашение между ЕС и Украиной, которое было продлено до июня 2024 года. Также она готова отстаивать ее несмотря на давление польских протестующих.

"Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы. Действительно надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность", – сказала Велян.

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В то же время, еврокомиссар поддерживает заседание Совместного комитета, предложенного Польшей, чтобы обсудить проблемы, связанные с этой ситуацией. Однако она призвала к решению проблем на границе и отметила, что обсуждение изменений в соглашении стоит проводить "после решения критической ситуации на границе".

"Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – несправедлив. А тем временем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возврата разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Разрешать операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", – отметила чиновник.

Велян осудила польские власти за промедление решения проблемы и выразила надежду на сотрудничество с будущим правительством Польши.

Польские протесты на границе

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, что привело к усложнению движения грузовиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши.

Недавно правительство Польши сообщило, что они настроены требовать от Европейского Союза восстановления системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков.

В ответ на действия польских протестующих, 1 декабря украинские дальнобойщики, оказавшиеся заблокированы со своими грузовиками на границе с Польшей, объявили о начале голодовки.

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протесты госграница грузоперевозки Польша
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