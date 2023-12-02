Надо дождаться решений: как блокада границы влияет на поставку оружия

Польские перевозчики уже почти месяц блокируют границу с Украиной.

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Как блокада границы влияет на поставку оружия / коллаж: Главред, фото: Мининфраструктуры

Союз перевозчиков Польши с начала ноября организовал страйк на границе с Украиной, в результате чего заблокированными на пункте пропуска оказались более 2000 грузовиков. О том, как это влияет на поставки оружия воюющей Украине, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он сообщил, что блокада границы с Польшей не влияет на поставку оружия для украинской армии. По его словам, такой груз поляками не блокируется.

"Это все (поставки оружия - Ред.) идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы - коммерческие. Это плохая ситуация, но все, что касается военной помощи - идет в рамках договоренностей с партнерами через территорию Польши. Поэтому здесь надо спокойно к этому относиться, - объясняет Подоляк.

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Также он связывает блокаду границы с Польшей с политической борьбой на парламентских выборах и призывает дождаться формирования правительства, премьером которого, судя по всему, станет Дональд Туск.

"Сегодня временное правительство Матеуша Моравецкого не активно работает по деблокаде и, наверное, уже не будет работать активно. Поэтому еще определенные неделю - две надо дождаться, когда будут соответствующие решения", - подытожил Михаил Подоляк.

Блокада границы с Украиной

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

А вот 1 декабря дальнобойщики из Украины, которые оказались заблокированы вместе с грузовиками на границе с Польшей, отреагировали на ситуацию и объявили о начале голодовки.

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