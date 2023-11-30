На границе с Украиной готовятся организовать новую блокаду.

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Следом за Польшей границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

В Государственной пограничной службе Украины (далее - ГПСУ) предупреждают о подготовке одной из стран ЕС новой блокады на границе. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению ГПСУ Словакия планирует заблокировать движение грузового транспорта на смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород" пункте "Вышне-Немецке" . Начнется блокирование завтра, 1 декабря с 16:00.

В пограничной службе также сообщили, что на выезд со Словакии будут пускать по 4 грузовых автомобиля в час. Однако есть исключения.

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Блокировать не будут:

перевозки гуманитарной и военной помощи

животных

топлива

охлажденных грузов

Блокада границ Украины

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

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