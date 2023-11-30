Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

В Государственной пограничной службе Украины (далее - ГПСУ) предупреждают о подготовке одной из стран ЕС новой блокады на границе. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению ГПСУ Словакия планирует заблокировать движение грузового транспорта на смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород" пункте "Вышне-Немецке" . Начнется блокирование завтра, 1 декабря с 16:00.
В пограничной службе также сообщили, что на выезд со Словакии будут пускать по 4 грузовых автомобиля в час. Однако есть исключения.
Блокировать не будут:
- перевозки гуманитарной и военной помощи
- животных
- топлива
- охлажденных грузов
Блокада границ Украины
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.
Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.
Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.
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