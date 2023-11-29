УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

Елизавета Бельмас
29 ноября 2023, 00:06
После страйка границ польскими перевозчиками на протяжении трех недель, украинцы начали блокировать дороги в стране.
Украинцы в Польше блокируют дороги
Украинцы в Польше блокируют дороги / коллаж: Главред, фото: скриншот телеграм Труха Украина, pexels

В ответ на протесты польских водителей, украинские приняли решение протестовать на внутренних дорогах Польши. Об этом сообщают в РБК-Украина.

Сегодня, 28 ноября, в Перемышле и на въезде в пограничный город Медыка образовалиcь огромные пробки. В издании RMF FM сообщили, что их причиной стал протест- блокировка дорог, которая является ответом украинских водителей на польский страйк.

В издании сообщается, что акция прошла на кольцевой развязке в Перемышле, что на восточной окраине города. Известно, что по этому пути проходит государственная дорога №28, которая ведет к пограничному переходу в Медыке.

видео дня

Польские правоохранители заявили, что группа численностью в 30 человек время от времени на несколько минут заходила на пешеходные переходы, чем блокировала движение.

Такой же сценарий наблюдался и протест в Медыке, там водители также выезжали на национальную трассу.

Блокада польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако, вчера, 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
Реклама

Главное за день

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

00:06 Украина
Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:47 Украина
Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:31 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

00:36

Впервые за 6 лет: экс-жена мэра Кличко вернулась в Украину

00:13

"Чудодейственный напиток": чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить

00:06

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

28 ноября, вторник
23:44

Почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике - СМИ

23:05

Загорелый дубайский патриот: путиниста Газманова сфотографировали на пляже курорта

Война не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – ТукаВойна не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – Тука
22:54

Радость ещё догонит: трем знака зодиака повезет до конца года

22:47

Повесился бывший жених Волочковой

22:45

Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

22:33

Это последний: Энрике Иглесиас огорошил поклонников неприятной новостью

Реклама
22:08

Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света

21:47

Что будет с курсом доллара до конца осени: эксперт пояснил, чего ждать украинцам

20:47

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:31

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:29

Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

20:24

"Продвижение очень тяжелой ценой": боец "Легиона Свободы" раскрыл ситуацию под Мелитополем

20:16

Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и переменыВидео

19:55

Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены начальника ГУР

19:15

В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

19:10

Что происходит на левом берегу Херсона: краткий обзормнение

18:47

"Используют приманку": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом

Реклама
18:45

Пограничники вышли к границе с РФ и подняли украинский флаг в пункте пропускаВидео

18:43

Что символизирует дерево вяз: действительно ли оно является "деревом смерти"

18:23

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Петуху – срыв, Собаке - радость

18:22

Михаил Боряский попал в реанимацию с инфарктом

17:58

"Из 110 человек в роте осталось трое": в ОП заявили о новом подходе к мобилизации

17:49

Зеленский подписал бюджет на 2024 год

17:46

Оккупанты полностью уничтожили несколько населенных пунктов на Херсонщине

17:30

Игар Тышкевич. Что лишит РФ и Беларусь важнейших рычагов давления на КНРВидеоВидеоблоги

17:24

Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите внимание перед сном

17:19

У Веры Брежневой появился новый бойфренд

17:07

У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы

16:55

Нужны три шага: в ОП рассказали, как окончательно одержать победу над Россией

16:46

"На больного не похож": как выглядит Олег Винник сейчас

16:35

Генерал-разведчик назвал, чем отравили руководство ГУР и жену Буданова

16:09

Певица Тринчер разводится с блогером ВолошинымВидео

15:59

Какие овощи можно легко вырастить зимой на собственном подоконнике: советы садоводов

15:55

Гороскоп на завтра 29 ноября 2023: Тельцу - острая нехватка денег, Льву - серьезная ссора с супругом

15:50

Дочь Лорак показала, как живет в России: грязная комната и "проблемы"Видео

15:46

Как вернуть белизну посеревшим вещам: 7 эффективных способов, которые гарантированно помогут

15:46

Шесть прилетов в центре города: в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов

Реклама
15:33

Как украинцам решить вопрос со стажем ради более высокой пенсии: в Сети появилась инструкция

15:25

На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

15:18

Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

14:58

"Молчунья" Седокова похвасталась похудением с помощью бревна

14:49

Приближаются к коксохимическому заводу: в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки

14:48

Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

14:40

Вступление Украины в ЕС: руководство ЕП поддержало начало переговоров с Киевом

14:29

Церковный праздник 29 ноября: что нельзя делать на святых мучеников Парамона и Филумена

14:26

София Ротару отдала кругленькую сумму, чтобы помочь внуку уехать за границу - СМИ

14:20

Стали уязвимыми: шторм снес заграждения возле Керченского моста и бухты СевастополяФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять