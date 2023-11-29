Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

После страйка границ польскими перевозчиками на протяжении трех недель, украинцы начали блокировать дороги в стране.

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Украинцы в Польше блокируют дороги / коллаж: Главред, фото: скриншот телеграм Труха Украина, pexels

В ответ на протесты польских водителей, украинские приняли решение протестовать на внутренних дорогах Польши. Об этом сообщают в РБК-Украина.

Сегодня, 28 ноября, в Перемышле и на въезде в пограничный город Медыка образовалиcь огромные пробки. В издании RMF FM сообщили, что их причиной стал протест- блокировка дорог, которая является ответом украинских водителей на польский страйк.

В издании сообщается, что акция прошла на кольцевой развязке в Перемышле, что на восточной окраине города. Известно, что по этому пути проходит государственная дорога №28, которая ведет к пограничному переходу в Медыке.

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Польские правоохранители заявили, что группа численностью в 30 человек время от времени на несколько минут заходила на пешеходные переходы, чем блокировала движение.

Такой же сценарий наблюдался и протест в Медыке, там водители также выезжали на национальную трассу.

Блокада польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако, вчера, 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

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