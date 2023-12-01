Словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной: какая ситуация на границе

Пункт пропуска "Вишне-Немецке" единственный между Украиной и Словакией, через который ездят грузовики.

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Словацкие перевозчики блокируют движение грузовиков на границе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В пятницу, 1 декабря в 16:05, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о намерении блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", который прилегает к украинскому пункту пропуска "Ужгород". Об этом сообщила Госпограничная служба Украины.

Эта инициатива вызвана неодобрением новых таможенных правил, которые, по мнению представителей UNAS, негативно влияют на работу перевозчиков и угрожают их эффективности. Срок акции пока не известен.

По данным таможенников, перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут блокировать. Все остальные грузы словацкие перевозчики будут пропускать в ограниченном количестве.

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"Известно, что перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут блокировать. Остальные грузов на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час", - указано в сообщении.

Также указано, что движение легковых автомобилей и автобусов не будет ограничено. Кроме этого, въезд в Словакию будет оставаться открытым.

Забастовка "транспортного безвиза" в Словакии

Напомним, словацкие перевозчики угрожали полностью заблокировать границу с Украиной, если Европейская комиссия не вмешается в ситуацию. Они присоединились к протестам польских коллег 15 ноября и настаивают на введении разрешений для украинских транспортных средств.

В четверг, 16 ноября, в течение часа представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии заблокировали пункт пропуска "Вишне-Немецке" на границе. Эту акцию перевозчики организовали в знак солидарности с польскими активистами.

Как сообщал Главред, утром, 22 ноября, словаки временно разблокировали движение грузовиков в направлении Украины на пункте пропуска "Вишне-Немецке".

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