Временный пропуск: Словакия разблокировала движение украинских грузовиков

В Словакии на одном из пунктов пропуска временно разблокировали продвижение грузовых авто.

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Словакия разблокировала движение украинских грузовиков / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня утром, 22 ноября, на пункте пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано движение грузовиков в направлении Украины. Ещё вчера словацкие перевозчики препятствовали движению фур к пункту пропуска "Ужгород". Об этом сообщили в ГПСУ.

"Движение грузовиков через ПП временно разблокирован", - сообщили пограничники.

Также стало известно, что на данный момент на "Вишнево-Немецком" в направлении Украины пребывает около 350 грузовых авто.

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А вот пропуск легковых автомобилей и автобусов и туда и обратно на пункте пропуска производится в штатном режиме.

Словакия разблокировала границу для грузовиков / скриншот телеграм ГПСУ

Страйк "транспортного безвиза"

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной. По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".

15 ноября к забастовкам решила присоединиться ещё одна страна. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на украинской границе. К ним присоединилась еще и Словакия. Об этом заявил Союз автомобильных перевозчиков Словакии.

Всё это может привести к уголовной процедуре Еврокомиссии против Польши, сообщает издание RMF FM. Как известно, в соответствии с законодательством ЕС, власть Польши обязуется обеспечивать свободное движение грузовиков из Украины на границах. Однако некоторые представители Еврокомиссии утвреждают, что польские власти не делают всё, чтобы решить проблему и прекратить протест перевозчиков, в следствие чего Брюссель может потерять терпение.

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