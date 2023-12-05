'Еще очень далеко': словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

Словакия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС, но для вступления страна должна соответствовать всем необходимым требованиям.

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Словакия считает, что вступление Украины в ЕС "еще очень далеко" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DENNIK N

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что не может себе "представить при нынешних обстоятельствах" членство Украины в Европейском Союзе. Однако, он подчеркнул, что для Киева должна быть перспектива членства в будущем. Об этом министр сказал в интервью изданию Štandard.

По его словам, до вступления Украины в Евросоюз "еще очень-очень далеко". Впрочем, он подчеркнул, что для Украины стоит сохранить перспективу на будущее.

"Это очень серьезный вопрос. Но в нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта", – сказал Юрай Бланар. видео дня

По его мнению, для Украины должна быть перспектива членства в будущем, но при соблюдении всех необходимых критериев, аналогично другим странам Восточного партнерства и Западных Балкан. Он также заявил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но только после того, как страна будет отвечать всем требованиям.

Позиция Словакии в отношении Украины

Напомним, министр обороны Словакии сообщил генеральному секретарю НАТО о решении остановить передачу военной помощи Украине со своих складов. Страна модернизирует собственное войско.

Такое решение паламент Словакии одобрил, поскольку правительство просийского премьер-министра Роберта Фицо и поддержало его политическую программу. Которая в частности обещает прекратить государственную военную помощь Украине.

Кроме этого, Роберт Фицо после встречи с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, охарактеризовал войну в Украине как "замороженный конфликт". Он считает, что отправка оружия украинским военным не решит эту ситуацию.

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