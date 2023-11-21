Словакия прекратит военную помощь Украине: парламент одобрил программу правительства Фицо - Reuters

Словакия обещает продолжить присылать нашей стране гуманитарную помощь, но не военную.

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Словакия может прекратить военную помощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Парламент Словакии утвердил правительство просийского премьер-министра Роберта Фицо и поддержало его политическую программу, которая в частности обещает прекратить государственную военную помощь Украине.

В Reuters сообщили, что на прошлой неделе коалиция приняла свою политическую программу, а парламент поддержал ее во время голосования. Словацкие депутаты поддержали программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, уменьшить дефицит бюджета и ввести новый банковский налог.

В программе говорится, что Братислава будет "поддерживать мирные планы с предложениями о немедленном прекращении боевых действий в Украине и дипломатического решения конфликта в соответствии с международным правом". Словакия также обещает продолжить присылать нашей стране гуманитарную помощь, но не военную.

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"Свободный рынок терпит неудачу. Любые мультикультурные взгляды сегодня остались позади и не приносят того эффекта, которого от них ждали. Мы живем в период военных конфликтов и грубых нарушений международного права. К сожалению, мы также переживаем период потери авторитета важных международных организаций", - отметил Фицо.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что внешняя политика его правительства "будет ориентирована на все четыре стороны света".

Напомним, что Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах. Спикер Временного правительства, который уходит в отставку, заявил, что партии, которые ведут переговоры о формировании новой власти.

У Зеленского ответили на заявление президента Словакии. Власти Словакии выступили против предоставления Украине нового пакета военной помощи. В офисе президента Украины прокомментировали решение президента Словакии.

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