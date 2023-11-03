В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, назначенный на должность от пророссийской партии Smer-SD премьер-министра Роберта Фицо, попал в скандал после того, как в своем кабинете снял портрет президента страны Зузаны Чапутовой и вместо него повестил портрет скандального известного кубинско-коммунистического полевого командира Че Гевары. Такой видеоролик сетях активно распространяется в социальных сетях.
Далее в видео Блаха демонстративно убирает флаг Европейского союза из кабинета, заменяя его флагом Словакии.
Как пишет словацкий портал Topky.sk, этот шаг вице-спикера словацкого парламента, который находится в должности всего несколько дней, уже вызвал возмущение у оппозиции.
Председатель парламентской фракции "Христианско-демократического движения Словакии" Мартина Голечкова решительно осудила действия Блахи, обратив внимание, что его видео уже пользуется вниманием "сторонников альтернативных и конспирологических теорий".
И отметила, что начинает сбор подписей за снятие вице-спикера от партии Фицо с должности.
Инициативу христианских демократов уже поддержало Движение "Словакия" – бывшая партия "Обычные люди и простые граждане" бывшего же премьер-министра Игоря Матовича.
"Любош Блаха никогда не должен был стать вице-спикером парламента, и для Национального совета позором является то, что он им стал. Депутаты Движения "Словакия" не голосовали за него и в любой момент поддержат его отставку", – заявил Матович.
Помощь Словакии Украине
Лидер партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.
"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.
Президент страны Зузана Чапутова также заявила, что Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, что будет с помощью Словакии и Украины.
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