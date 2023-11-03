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В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

Дмитрий Видоменко
3 ноября 2023, 20:16
Новый вице-спикер Словакии от пропутинской партии Любош Блаха выбросил из кабинета флаг ЕС и заменил портрет президента Чапутовой портретом Че Гевары.
Блаха, Че Гевара
Блаха демонстративно убрал портрет президента Словакии и повесил портрет Че Гевары / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, назначенный на должность от пророссийской партии Smer-SD премьер-министра Роберта Фицо, попал в скандал после того, как в своем кабинете снял портрет президента страны Зузаны Чапутовой и вместо него повестил портрет скандального известного кубинско-коммунистического полевого командира Че Гевары. Такой видеоролик сетях активно распространяется в социальных сетях.

Далее в видео Блаха демонстративно убирает флаг Европейского союза из кабинета, заменяя его флагом Словакии.

Как пишет словацкий портал Topky.sk, этот шаг вице-спикера словацкого парламента, который находится в должности всего несколько дней, уже вызвал возмущение у оппозиции.

видео дня

Председатель парламентской фракции "Христианско-демократического движения Словакии" Мартина Голечкова решительно осудила действия Блахи, обратив внимание, что его видео уже пользуется вниманием "сторонников альтернативных и конспирологических теорий".

И отметила, что начинает сбор подписей за снятие вице-спикера от партии Фицо с должности.

Инициативу христианских демократов уже поддержало Движение "Словакия" – бывшая партия "Обычные люди и простые граждане" бывшего же премьер-министра Игоря Матовича.

"Любош Блаха никогда не должен был стать вице-спикером парламента, и для Национального совета позором является то, что он им стал. Депутаты Движения "Словакия" не голосовали за него и в любой момент поддержат его отставку", – заявил Матович.

Блаха, ЧеГевара

Помощь Словакии Украине

Лидер партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

Президент страны Зузана Чапутова также заявила, что Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, что будет с помощью Словакии и Украины.

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новости Словакии Че Гевара Роберт Фицо
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