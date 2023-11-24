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Словацкий премьер назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 19:13
Роберт Фицо также заявил, что предпочитает, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.
Словацкий премьер назвал войну в Украине 'замороженным конфликтом'
Фицо считает войну в Украине "замороженным конфликтом" / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, высказал свою позицию относительно войны в Украине после встречи с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге. Фицо назвал войну "замороженным конфликтом" и сказал, что отправка оружия украинским военным не решит ее. Об этом сообщило издание Associated Press.

Фицо цинично охарактеризовал войну в Украине как" замороженный конфликт", указав на отсутствие возможности разрешения ситуации путем поставки оружия ВСУ. После встречи он также заявил, что предпочитает, чтобы обе стороны сели за стол переговоров. Однако он не уточнил, как именно можно достичь этого.

Премьер-министр Чехии, Петр Фиала, подчеркнул приверженность своей страны к Украине. Он также добавил, что Чехия поставляет Украине тяжелое вооружение и указал, что существуют разные взгляды на некоторые вопросы между Чехией и Словакией.

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"Несомненно, у нас разные взгляды на некоторые вопросы", — сказал Фиала.

В свою очередь, Фицо подчеркнул свое уважение к позиции Чехии, которая выступает за поддержку Украины. Что касается помощи, Словакия готова оказать гуманитарную или другую поддержку Украине, однако премьер отказался ехать в Киев. Вместо этого, он пообещал позвонить своему украинскому коллеге, Денису Шмыгалю, для обсуждения потребностей страны перед наступлением зимы.

Позиция Словакии в отношении Украины

Стоит заметить, что Фицо выступает против санкций ЕС в отношении России и не доволен возможным вступлением Украины в НАТО.

Словацкий премьер-министр недавно заявил, что Словакия прекратит поставки военной помощи Украине. Страна будет "поддерживать мирные планы с предложениями по немедленному прекращению боевых действий в Украине и дипломатическому разрешению конфликта в соответствии с международным правом". Словакия также обещает присылать гуманитарную помощь в Украину, но не военную.

Кроме этого, Словакия предупредила, что будет ветировать любые новые санкции против России, если они будут включать ограничения в отношении российского ядерного топлива. Министр иностранных дел страны Юрай Бланар назвал включение российского топлива "красной линией" для Словакии. Он также добавил, что Европейский Союз "явно прислушивается к Словакии в этом вопросе".

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