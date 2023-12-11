Разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе: все подробности

Украине удалось договориться о разблокировке польско-украинской границы для движения грузовиков, сообщает в Telegram журналист Евгений Плинский, ссылаясь на собственные источники.
"Получил информацию о достижении договоренности по разблокированию украинско-польской границы", - говорится в сообщении журналиста.
Вместе с тем Волыньpost отмечает, что сейчас уже разблокирован по меньшей мере пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".
"Предварительную информацию о такой возможности мы получили 2 часа назад от коллег из польской таможни. Ожидаем первые грузовики, о чем сразу сообщим", - рассказала в комментарии журналистам пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.
Разблокировку "Ягодин-Дорогуск" подтверждает в Facebook и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков", - отметил он.
По словам министра, в направлении к Украине проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска.
Также 25 грузовиков оформляются -будут следовать в сторону Польши.
Плинский, в свою очередь, уточняет, что завтра, 12 декабря, планируется разблокирование пункта пропуска через Раву-Русскую.
"Далее по очереди все пункты пропуска", - написал Плинский.
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