Разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе: все подробности

Более месяца длилась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска.

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Польша сняла блокаду границы / Коллаж: Главред, Фото: Суспільне Львов, RMF FM

Украине удалось договориться о разблокировке польско-украинской границы для движения грузовиков, сообщает в Telegram журналист Евгений Плинский, ссылаясь на собственные источники.

"Получил информацию о достижении договоренности по разблокированию украинско-польской границы", - говорится в сообщении журналиста.

/ Скриншот Главреда

Вместе с тем Волыньpost отмечает, что сейчас уже разблокирован по меньшей мере пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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"Предварительную информацию о такой возможности мы получили 2 часа назад от коллег из польской таможни. Ожидаем первые грузовики, о чем сразу сообщим", - рассказала в комментарии журналистам пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

Разблокировку "Ягодин-Дорогуск" подтверждает в Facebook и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков", - отметил он.

По словам министра, в направлении к Украине проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска.

Также 25 грузовиков оформляются -будут следовать в сторону Польши.

Плинский, в свою очередь, уточняет, что завтра, 12 декабря, планируется разблокирование пункта пропуска через Раву-Русскую.

"Далее по очереди все пункты пропуска", - написал Плинский.

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