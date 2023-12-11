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Украинцам могут "обрубить" выплату пенсий: кому грозит

Дмитрий Видоменко
11 декабря 2023, 14:31
Украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Однако не всем – только тем, кто получает пенсию на карту, но при этом не снимает с нее ни копейки.
Пенсионер, пенсии
Если пенсионер долго не снимает деньги с карты, то выплаты могут приостановить / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Однако не всем – только тем, кто получает пенсию на карточку, но потом долго не снимают с нее деньги или не осуществляют другие операции. Об этом сообщили аналитики портала "На пенсии".

По их словам, если пенсионер регулярно снимает деньги с карты, но при этом оставляет на ней какую-либо сумму, то проблем с начислением не будет.

"Действующее законодательство предусматривает, что если пенсионер в течение 6 месяцев не снимает средства с пенсионной карты, то начисление пенсии останавливается. Это не касается пенсионеров, которые оставляют определенную сумму на карте, – речь идет о тех, кто не расходует с карточного счета вообще ни гривни", – говорят чиновники.

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Почему могут перестать платить пенсию

Как отмечают авторы материала, к такой мере государство прибегает, поскольку не понимает причину, по которой пенсионер не снимает начисляемые деньги. Ведь вместе с тем, что таким образом он может просто копить деньги, существует высокая вероятность того ‒ с ним что-то случилось. И в таком случае фактически встает вопрос о целесообразности проведения выплаты.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти. И чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", – пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Пенсию не будут отбирать

В то же время, подчеркивают чиновники, прекращение начисления не означает, что у такого украинца отбирают пенсию.

В таком случае:

пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда;

однако не перечисляется на карту человека.

Выплаты пенсии можно возобновлять

Также остановка выплат не означает, что пенсионер больше никогда не будет получать денег, ведь начисления можно восстановить.

Для этого нужно пройти физическую идентификацию:

связаться с сотрудником Пенсионного фонда (ПФУ) по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія. Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве", – объяснили аналитики.

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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