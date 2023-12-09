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В Украине повысят пенсии в 2024 году: насколько, кому и что изменится

Руслана Заклинская
9 декабря 2023, 17:40
Минимальные пенсии вырастут, чтобы поддержать уязвимые слои населения. С другой стороны, чиновникам, получающим заоблачные пенсии их уменьшат.
В Украине повысят пенсии в 2024 году: насколько, кому и что изменится
В Украине повысят пенсии по новым правилам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, а также реформа системы их начисления, которая предусматривает переход к балльной системе. Индексация пенсий в новом году состоится в январе, марте и июле. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович и сообщило NV.

Основная цель новой системы - учитывать реальные возможности пенсионеров во время выхода на пенсию. Будет использоваться балльная оценка, которая будет показывать, насколько зарплата человека соответствовала средней на рынке. Это означает, что каждый месяц, когда человек платил страховые взносы или работал, будет высчитываться отношение его заработной платы к средней на тот же период.

Народный депутат Роксолана Пидласа также отметила, что с января будут изменены некоторые пенсионные выплаты в Украине. Это важно для корректировки системы пенсий.

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"Те, кто сейчас получает наименьшие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее", – заявила депутат.

Кому пересчитают пенсии

Перерасчет пенсий будет касаться практически всех, кто вышел на пенсию не ранее, чем за последние три года. Ведь в течение этого периода выплаты более или менее соответствовали рыночной стоимости. Однако те, кто получал пенсии до этих изменений, средства начислялись по заниженным коэффициентам, меньшим реальной стоимости.

Балльная система начисления пенсий

По словам министра, новая балльная система начисления пенсий направлена на нивелирование разногласий в выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, которые приобрели пенсионный возраст в разные периоды.

По этой системе за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет учитываться соотношение его заработной платы к средней на тот же месяц в соответствующий год. Это должно обеспечить реальную покупательную способность пенсий, учитывая зарплату в определенном периоде.

"Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет вычтено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. То есть, планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше, то 11-12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше", - пояснила Жолнович.

У каждого украинца будет уникальное итоговое количество баллов. Благодаря этому можно будет ежегодно оценивать и сравнивать соответствующий показатель со средней зарплатой в определенном году и индексировать пенсию.

Индексация пенсий в 2024 году

Что касается индексации пенсий в 2024 году, она будет проводиться в три этапа: в январе, марте и июле. В январе пенсии повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию. В январе и июле перечислят тем, кто получает минимальную пенсию в возрасте 65 лет с полным страховым стажем, а в марте - всем, чьи выплаты нуждаются в индексации по плану.

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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