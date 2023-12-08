Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

Гражданам Украины для того, чтобы не потерять часть пенсии или всю сумму, необходимо вовремя предоставлять необходимую информацию в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), сообщают представители ведомства.
Чтобы не потерять выплаты, каждый пенсионер должен уведомить ПФУ о следующих обстоятельствах:
- поступление на работу, увольнение с работы;
- регистрация или снятие с учета как физического лица – предпринимателя;
- приобретение, изменение или прекращение особого статуса;
- смена места жительства (регистрации);
- выезд на постоянное место жительства за границу.
Это предусмотрено документами о порядке предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года (№ 22-1).
Причем украинцам можно сообщить в Пенсионный фонд об изменениях своего статуса можно дистанционно – на веб-портале электронных услуг. После авторизации нужно выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" в левом боковом меню и найти пункт "Заявление о перерасчете пенсии". Кроме того, выберите вид пересчета из раскрываемого списка и заполните атрибуты заявления. В ПФУ обратились к украинцам с просьбой своевременно сообщать об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на пенсионное обеспечение.
Индексация пенсии с 1 марта
Индексация всех без исключения выплат произойдет с 1 марта. Тогда пенсия вырастет у подавляющего большинства пенсионеров. Однако есть и те, у кого она снизится, например, у бывших чиновников.
Кроме того, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению № 168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, которые достигли 70 лет (а за каждые пять последующих лет эти надбавки увеличиваются).
Также в Украине людям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии положены в дополнение к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
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