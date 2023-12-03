Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

Какой будет индексация пенсий, на данный момент неизвестно. Плановое повышение, которое должно состояться в марте 2024 года, будет проведено по новым правилам.

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Сейчас неизвестно, какими именно будут правила повышения пенсий в 2024 году / коллаж Главред, фото УНИАН

На данный момент точно неизвестно, какой именно будет индексация пенсий в Украине в 2024 году, Как сообщает портал "Обозреватель", плановое ежегодное повышение, которое должно состояться в марте будущего года, будет проведено по новым правилам. Но сейчас неизвестно, какими именно они будут.

"Планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", – заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как говорят, эксперты отметили, что объяснение о начислении баллов за стаж понять сложно ‒ сейчас в формуле расчета пенсии есть коэффициент стажа, поэтому индексируя пенсию на определенный процент также учитывается и стаж. В Минсоцполитики формулу еще не презентовали. Вероятно, правительству придется представить соответствующий законопроект профильному комитету парламента.

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Если же сохранится нынешняя система повышения, то размер пенсий в среднем могут в марте 2024 года увеличить на 15,2%. Точная цифра сейчас неизвестна, потому что для этого Пенсионный фонд должен подсчитать средний размер зарплаты, с которой уплачены взносы, за последние 3 года. Также должны подсчитать статистику уровня инфляции.

К примеру, если размер расчетной пенсии составляет 5 тысяч грн, то после индексации в марте следующего года ее размер увеличится до 5760 грн. Но это произойдет только в том случае, если формулу индексации не изменят.

Проблема заключается в том, что у некоторых украинцев большой стаж, однако получали маленькие зарплаты. Как результат, даже имея, например, 40 лет стажа и минимальную зарплату, расчетный размер пенсии будет на уровне минимальной (2093 грн).

В этой связи законом предусмотрены определенные повышения в зависимости от возраста. К примеру, если человеку 65 лет и вы выполнили требование по стажу, то минимальный размер вашей пенсии не может составлять менее 40% минимальной зарплаты. На данный момент это 2680 грн, с января следующего года – 2840 грн, а с апреля – 3200 грн.

Индексация пенсии с 1 марта

Индексация всех без исключения выплат произойдет с 1 марта. Тогда пенсия вырастет у подавляющего большинства пенсионеров. Однако есть и те, у кого она снизится, например, у бывших чиновников.

Кроме того, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению № 168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, которые достигли 70 лет (а за каждые пять последующих лет эти надбавки увеличиваются).

Также в Украине людям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии положены в дополнение к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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