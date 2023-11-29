Украинцам пересчитывают доплаты к пенсиям: кому положено и сколько

В Украине часть пенсионеров имеют право на доплату. Речь идет о доплатах по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн.

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Законами установлены определенные суммы "возрастных" доплат к пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению № 168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, которые достигли 70 лет (а за каждые пять последующих лет эти надбавки увеличиваются).

Законами установлены такие суммы "возрастных" доплат к пенсии:

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лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет – до 456 грн;

лицам, которые старше 80 лет – до 570 грн.

Но для этого таким пенсионерам нужно выполнить еще одно условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Это не значит, что к той сумме, которую человек получает, после 75 лет добавляют именно 456 грн. Такое лицо получит разницу между 300 и 456 грн. Потому что именно 300 гривен насчитывают пенсионерам от 70 до 75 лет. А это значит, что пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 гривен.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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