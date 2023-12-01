Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

В Украине с 1 января может измениться размер пенсии у некоторых пенсионеров.

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Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Как уже известно, в Украине приняли Госбюджет на 2024 год, согласно которому первая индексация пенсий назначена на 1 марта 2024 года. Тогда вырастут пенсии большинства. Максимальный размер пенсии вырастет до 23 610 грн. Об этом сообщает редакция Фокус, ссылаясь на проект бюджета Украины на будущий год.

Повышение пенсий с 1 января

Несмотря на то, что индексации пенсии назначены на 1 марта и 1 июля, некоторые могут ощутить изменения и с 1 января.

Максимальная пенсия в Украине ограничивается 10 прожиточными минимумами для тех, кто утратил трудоспособность. С января в Украине прожиточный минимум для категории таких людей увеличится с 2093 до 2361 гривны, то есть на 268 грн. Соответственно - пенсия также увеличится.

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Индексация пенсии с 1 марта

А вот индексация всех без исключения выплат произойдет с 1 марта 2023 года. Тогда пенсия вырастет у подавляющего большинства пенсионеров. Однако есть и те, у кого она снизится, например, у бывших чиновников.

Напомним, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению № 168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, которые достигли 70 лет (а за каждые пять последующих лет эти надбавки увеличиваются).

Также в Украине людям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии положены в дополнение к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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