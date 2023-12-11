Угроза отказа от членства Украины в ЕС: Кулеба жестко разнес евроскептиков

Глава МИД обозначил, какими могут быть последствия в случае, если в ЕС не будет единства.

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Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос вступления Украины в ЕС / Колаж Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что если по причине блокирования Венгрией Европейский союз не будет способен принять решение начать с Украиной переговоры о членстве, это будет иметь катастрофические последствия, в том числе для ЕС.

В то же время это не остановит процесс расширения – Украина будет членом Сообщества, подчеркнул он в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщает Reuters.

"Я пришел сюда с четким посланием о готовности Украины сделать домашнее задание, чтобы начать переговоры о вступлении и двигаться к членству в ЕС. Мы также ожидаем, что Европейский Союз примет решение, которое оценит усилия, предпринятые Украиной, и предоставит моей стране возможность начать переговоры о вступлении", - оотметил глава МИД Украины.

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При этом Кулеба уточнил, что на повестке дня предстоящего "сложного" заседания Европейского Совета, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, будет "четыре конкретных вопроса", которые связаны с Украиной: первый - о начале переговоров о вступлении, второй – о принятии механизма, который обеспечит финансовую стабильность Украины, третий вопрос – о продолжении финансирования Европейского фонда мира и четвертый – о принятии 12-го пакета санкций.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия в случае, если в ЕС не будет единства по этим вопросам, он сказал: "Я думаю, что ставки очень высоки как для Украины, так и для Европейского Союза. Для народа Украины это будет крайне демотивационное решение, но и для Европейского Союза это будет сигналом к сдерживанию в сфере расширения… Я не сомневаюсь, что процесс расширения продолжится, Украина будет членом ЕС", - убежден Кулеба.

При этом украинский министр считает, что в этом случае ЕС совершит "историческую ошибку". "Это даже не о членстве конкретных стран, это о будущем Европейского Союза как силе не просто как союза, но как источник силы в Европе и за ее пределами", - пояснил он.

Говоря о блокирующей позиции Будапешта, Кулеба выразил непонимание такими действиями, так как Украина, "как этого хотела Венгрия", изменила его законодательство об образовании и использовании языка национальных меньшинств. Он также категорически отверг обвинения о коррумпированности Украины. "Мы знаем, откуда взялся этот нарратив, это крылатая фраза, не подкрепленная фактами", - отметил министр.

ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины

Как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить до марта 2024 года. Причина этого - позиция Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что будет блокировать вопросы Украины. Он требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины по поводу их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут быть перенесены на март.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить", - отмечает издание.

Вступление Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины: названы четыре условия. В последней версии проекта отчета о расширении ЕС, оказавшегося в распоряжении журналистов, названы шаги, которые должен выполнить Киев.

Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.

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