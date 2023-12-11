Зарплаты бюджетников существенно вырастут: повышение состоится в 2 этапа

Правительство хочет увеличить заработные платы работникам бюджетной сферы. Как говорится в проекте постановления, рост будет происходить в 2 этапа.

https://glavred.info/ukraine/zarplaty-byudzhetnikov-sushchestvenno-vyrastut-povyshenie-sostoitsya-v-2-etapa-kabmin-10524038.html Ссылка скопирована

Зарплаты вырастут уже с 1 января 2024 года / Коллаж Главред, фото: Кабмин, УНИАН

Кабинет министров планирует поднять должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы вследствие увеличения размера минимальной заработной платы на законодательном уровне. Повышение зарплат предусматриваются с 1 января и с 1 апреля. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, начиная с 1 января 2024 года, должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций определенных отраслей бюджетной сферы будут определяться на основе размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.

Также с целью обеспечения соотношения в оплате труда между неквалифицированными и квалифицированными работниками в рамках бюджетной сферы предлагается поручить руководителям учреждений реализовывать дифференциацию заработной платы через установление доплат, надбавок и премий, учитывая сложность, ответственность и условия выполнения работы, а также квалификацию и результаты работы работника.

видео дня

Как указано в пояснительной записке, должностные оклады с 1 декабря 2021 года исчисляются на основе размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривен. Соотношение между окладом работника 1-го тарифного разряда (2 893 грн) и минимальной заработной платой (6 700 грн) составляет 43,2%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва... размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра процента", - говорится в документе.

Поднятие минимальной заработной платы в Украине - что известно?

В государственном бюджете предусмотрено два этапа повышения минимальной заработной платы. Первый этап вступит в силу уже через 3 недели, с началом нового года, при этом минимальная зарплата составит 7100 гривен с 1 января.

Второй этап запланирован с 1 апреля, когда заработная плата составит 8 тысяч гривен. В расчете на часовой тариф работник уже весной не может получать меньше 48 гривен.

Недавно Кабинет министров объявил о увеличение заработных плат педагогов в Украине на 21%, что означает, что среднемесячный доход учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

Кроме того, с первого января 2024 года украинские государственные служащие могут ожидать существенные изменения в своей системе оплаты труда. Кабинет Министров планирует пересмотреть систему расчета должностного оклада с целью устранения злоупотреблений при назначении дополнительных выплат и премий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.