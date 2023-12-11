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Надо готовиться к худшим сценариям: генерал раскрыл план России на зиму

Елизавета Бельмас
11 декабря 2023, 13:38
Военный рассказал, что ожидает Украину зимой 2023-2024.
Генерал раскрыл план России на зиму
Генерал раскрыл план России на зиму / коллаж: Главред, фото: Викимедиа

Зима 2022-2023 запомнилась всем украинцам массированными атаками на энергетическую систему, отсутствием света, тепла и блекаутами. В аналогичный период в прошлом году Украина уже жила в системе отключений электроэнергии и дефицита мощностей.

О том, ожидает ли Украину массированные атаки по критической инфраструктурев этом годурассказалбывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Массированные атаки на энергетику

По словам эксперта, на данный момент страна-агрессор Россия накапливает более 1000 единиц различного типа ракет. Среди них:

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  • Искандер-К
  • модифицированные Х-22
  • ракеты Х-555
  • системы С-300
  • С-400 с дальностью 250 км

Помимо этого, вражеская армия сконцентрировала системы практически всех типов в прифронтовой зоне, чтобы бить не только по фронту, но и по городам и селам.

Всегда надо готовиться к худшим сценариям. Россия накапливает более тысячи ракет различных типов. К таким ударам следует готовиться,- объясняет генерал.

Что может помочь Украине

Генерал утверждает, что прикрыть объекты критической инфраструктуры может помочь только мощная и эшелонированная система противовоздушной обороны. Это и зенитные ракетные комплексы, и противодроновые комплексы, это и американские, испанские, итальянские, французские ситемы, которые могут взять за раз 16 БпЛА и произвести 600 выстрелов в минуту.

Помимо прочего, Россия уже показала своё преимущество в радиолокации и радиолокационном щите. Такая техника необходима и Украине наравне с огневым щитом, в этом может помочь Запад.

И, конечно, энергетические объекты. Возле каждого из них по лучшему сценарию нужно соорудить защиту в виде бетонных укреплений и перемещения некоторых объектов под землю. Для атомных электростанций, в свою очередь, необходим международный контроль, давление на Москву с целью недопущения ударов по этим станциям.

Аналитик утверждает, что весь мир должен видеть, что угроза от России - это ядерная война, которая способна уничтожить все человечество.

"Следует подключить не только страны Европейского Союза и НАТО, но и Китай, Турцию, Индию, Японию, Бразилию и другие государства. С помощью оперативных каналов по линиям разведки и МИД Киеву надо продвигать свою позицию, чтобы международное сообщество оценивало новые мощные массовые атаки на гражданские объекты как факт геноцида со стороны России. Это огромная и систематическая работа для наших МИД и разведки, которые должны ее проводить среди всех стран мира. Все возможности для этого у нас есть", - резюмировал Маломуж.

Возобновление ракетных атак на Украину

Напомним, после долгого перерыва, 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила по Украине 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО.

На Западе считают, что массированный обстрел Украины со стороны России той ночью является началом "зимней кампании ударов". Об этом сообщило издание Sky News. Чиновник также отметил, что удары были нанесены с помощью Ту-95, которые "фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев". Во время атаки оккупанты использовали высокоточные ракеты.

К тому же, в ночь на 11 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ запустила беспилотники типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек. В некоторых районахъ Киева в этот день пропал свет.

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война в Украине энергетика
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