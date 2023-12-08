Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

Война может перейти в новую фазу, когда Украине придется перейти в оборону. В таком случае новое украинское контрнаступление будет возможным только в 2025-м.

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Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ситуация на фронте обостряется. Страна-агрессор Россия увеличивает давление на Украину и не демонстрирует никаких признаков того, что она готова отказаться от своей первоначальной военной цели – захвата Украины.

На фоне продвижения российских оккупантов Украина может быть вынуждена перейти к обороне. При таких условиях следующее украинское контрнаступление может состояться только весной 2025 года, говорится в материале сообщает The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что Украина оказалась в "крайне сложной геополитической ситуации". В частности, на нынешнее положение украинской стороны повлияли несколько негативных факторов:

видео дня

не совсем удачное летнее контрнаступление,

риск остановки оказания помощи от США из-за распрей в Конгрессе,

неспособность ЕС совместными усилиями обеспечить достаточно военную поддержку Украины,

достаточно заметный переход экономики РФ на военные рельсы.

Журналисты обратили внимание, что недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство оборонительных укреплений вдоль фронта. Авторы публикации высказали мнение, что такое заявление украинского президента может указывать на то, что война переходит в новую фазу. Так, если в начале полномасштабного вторжения РФ украинские военные придерживались тактики маневренной обороны, то сейчас снова возвращается тактика окопной войны, которая была на Донбассе после 2014 года.

Если западные союзники продолжат оказывать Украине помощь, то, по мнению западных стратегов, следующий год может стать годом восстановления украинской армии, и это самый лучший сценарий. Также возможен другой вариант – что РФ может потерять много сил в попытках сломать украинскую оборону.

Журналисты издания пришли к выводу, что если в 2024 году Украина стойко продержится, то она сможет пойти в следующее контрнаступление только весной 2025 года.

Война в Украине

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил о новом решении Путина. По словам Романенко, россияне несмотря на тяжелые погодные условия, планируют захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ до конца текущего года. Такую цель определил российский диктатор Владимир Путин.

В Foreign Policy ранее отмечали, что Запад должен помочь Украине вернуть Крым, в сценарии 3 этапа. В издании отмечают, что Украина перешла на новый этап войны и Западу следует оказать более решительную военную поддержку. Страны-партнеры должны сосредоточиться на приближении победы Киева и помочь стране вернуть оккупированный Крым. Успех кампании должны обеспечить изоляция полуострова, удары по военным объектам и поражение важных объектов на территории самой РФ.

Напомним, заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер назвал план США на 2024 год. Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы до конца 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

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