Какая пенсия будет у людей с минимальной и высокой зарплатой: ответ экспертов

В Украине у человека с минимальной зарплатой и стажем в 35 лет пенсия будет 2349 грн, со средней зарплатой – 4698 грн, а если зарплата большая – 14094 грн.

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Как говорят в ПФУ, средняя зарплата для расчета пенсии берется на уровне 13 423,28 грн / коллаж фото УНИАН

В Украине у людей с минимальной зарплатой и большим трудовым стажем (минимум 35 лет) размер пенсии будет составлять 2349 грн, со средней зарплатой – 4698 грн, а если зарплата в три раза выше средней – 14094 грн. Как сообщает профильное издание "На пенсии", во время назначении пенсии важен не только трудовой стаж, но и официальная зарплата человека.

При этом, согласно последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии берется на уровне 13 423,28 грн.

Чиновники объясняют, что размер пенсии зависит от двух критериев – стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равнялась либо была меньше средней по стране. Формула расчета ‒ пенсия равняется средней зарплатой на момент начисления пенсии умноженная на стаж и умноженная на личный коэффициент.

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Как будут считать размер пенсии

Размер средней заработной платы. Тут берется показатель средней ЗП в Украине за три года, которые предшествовали моменту назначению пенсии (и с которой уплачены страховые взносы).

Индивидуальный коэффициент зарплаты – сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Он рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяц (и учитывались для определения коэффициента заработной платы).

Коэффициент страхового стажа — количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и поделено на дюжину. То есть количество лет стажа необходимо умножить на 0,01.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Также стало известно, что некоторые украинцы, которые пострадали в результате войны, могут получить и гуманитарную, и денежную помощь. И это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и пенсионеров. Так, определенные категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии.

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