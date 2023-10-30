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В Украине часть пенсионеров могут оставить без денег: кому не повезет

Дмитрий Видоменко
30 октября 2023, 09:56
В Украине некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Так, в отдельных случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается.
Пенсионерка, монеты
Как говорят чиновники, речь идет о украинцах, вышедших на пенсию за выслугу лет / коллаж фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров могут остаться без выплат ‒ в отдельных случаях работающим гражданам пенсия не выплачивается и прекращается. Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на вопросы одной из украинок-пенсионерок.

"Я бывший учитель, получаю пенсию за выслугу лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?", – спросила она чиновников.

По их словам, в вышеуказанном вопросе речь идет о украинцах, вышедших на пенсию за выслугу лет.

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"Так, если гражданин устроился на работу по своей специальности, позволяющей выйти на пенсию за выслугу лет, то на период работы выплаты прекращаются. Например, учитель вышел на пенсию за выслугу лет, он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться", ‒ сказал он.

В случае, если гражданин устраивается на работу по другой специальности, которая не дает права выйти на пенсию за выслугу лет, то он будет продолжать получать денежные средства.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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