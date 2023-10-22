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Кому в Украине жить хорошо: пенсии каких украинцев взлетели почти до 100 тысяч

Дмитрий Видоменко
22 октября 2023, 10:54 обновлено 22 октября, 10:55
В Украине за год пенсии судей увеличились почти на 5 тысяч грн - с 95,1 тысячи до 99,5 тысячи грн.
Пенсионеры
Судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату - 99,5 тысячи грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине за нынешний год пенсии судей выросли практически на 5 тысяч грн ‒ с 95,1 тысячи до 99,5 тысячи грн. Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на данные от Пенсионного фонда.

При этом средняя пенсия обычных украинцев увеличилась всего на 810 грн и с октября прошлого года по октябрь текущего года выросла с 4 539 до 5 350 грн.

Судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату (аналог пенсии). По состоянию на октябрь 2023 года средний размер такой выплаты составил 99 597 грн. При этом средняя пенсия украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, составила 5230 грн. Пенсия тех украинцев, которые получили пенсию по выслуге лет, в среднем составляет 9635 грн.

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К слову, всего за минувший год (с октября 2022 года по октябрь 2023 года) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч человек. До полномасштабной войны настолько значительного сокращения количества пенсионеров в Украине не бывало. И это при том, что часть пенсионеров продолжает работать. На данный момент ‒ 2,7 млн человек.

Пенсии в размере выше 10 тысяч грн получает всего 741 тысяч украинцев на заслуженном отдыхе. При этом, если считать среднюю пенсию только тех пенсионеров, пенсия которых выше 10 тысяч грн, то размер средней выплаты составит 14,7 тысячи грн. В этом число попадают и 3743 судей в отставке со своими средними пенсиями в 99,5 тысячи грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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