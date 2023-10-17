Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

В Украине в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрели увеличение пенсионных выплат для трех категорий украинцев.

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Трем категориям пенсионеров повысят пенсии в 2024 году / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в проекте госбюджета на будущий год предусмотрели увеличение пенсионных выплат для трех категорий украинцев. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

В целом перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, а потом в марте и еще раз в июле.

Известно, что выплаты повысятся для таких категорий пенсионеров:

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Получатели минимальной и максимальной пенсии – с 1 января.

Такие выплаты зависят от размера прожиточного минимума (ПМ). Проектом госбюджета на 2024 год предусматривается, что он повысится с 1 января – с 2093 грн до 2361 грн для нетрудоспособных категорий украинцев.

Именно так изменится минимальная пенсия, повысившись на 268 грн с 1 января. Максимальная пенсия вырастет на 2680 грн (до 23 610 грн), поскольку она составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Минимальная выплата для 65-летних граждан, у которых есть полный страховой стаж – с 1 января и 1 июля.

Речь идет о мужчинах, которые заработали 35 лет стажа, и о женщинах, которые имеют 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января и с 1 июля 2024 года. В результате выплата с 1 января будет составлять 2840 грн, а с 1 июля – 3200 грн.

Все, чьи пенсии подпадают под плановую индексацию – с 1 марта

Индексация пенсий в 2024 году будет проведена с 1 марта. При этом, как анонсируют в Кабмине, будут внедрены новые правила ежегодного перерасчета. В частности, планируется ввести так называемые пенсионные баллы.

Ожидается, что такая мера поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров. Дело в том, что украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают заметно более высокие выплаты. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты (и они существенно отличаются в разные периоды).

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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