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В Украине массово пересчитают пенсии: кому готовить кошельки под деньги

Дмитрий Видоменко
11 октября 2023, 13:01 обновлено 11 октября, 13:04
В Украине менее чем через два месяца повысят пенсии для трех категорий. В первую очередь речь идет о тех, кто получает минимальную и максимальную выплату.
Зарплаты, пенсии
В 2024 году под повышение пенсий должны попасть три категории украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине менее чем через два месяца повысят пенсии для трех категорий граждан. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Изменения коснутся тех украинцев, которые получают минимальную и максимальную выплату, а также доплаты за сверхнормативный стаж. Кроме того, по информации чиновников, ориентировочно в марте 2024 года состоится "осовременивание" пенсий.

Также сообщается, что в Украине сотни тысяч пенсионеров получают выплаты, размер которых близится к минимальной. На данный момент этот показатель составляет 2093 грн, а с начала 2024 года он будет составлять 2361 грн. Минимальную пенсию получают украинцы, которые имеют небольшой стаж либо же имели невысокую официальную зарплату.

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Кроме того, есть украинцы, которые получают прибавку к пенсии за стаж. В Украине действующее законодательство предполагает надбавку за каждый месяц сверхнормативного стажа. Норма для женщин составляет 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет. За каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума. На данный момент этот показатель 20,93 грн, а со следующего года – 23,61 грн.

Также есть украинцы, которые получают максимальную пенсию. Самую большую прибавку получат те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам. Чаще всего это военнослужащие, а также те, которые получали высокую и официально оформленную зарплату. Максимальный размер пенсии составляет 10 прожиточных минимумов. На данный момент показатель составляет 20 930 грн, а с 2024 года – 23 610 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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