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В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

Дмитрий Видоменко
6 октября 2023, 08:58 обновлено 6 октября, 08:58
В Украине повысят пенсии для тех, кто получает минимальную, максимальную выплату, а также доплаты за сверхнормативный стаж.
Монеты, пенсионеры
Как минимум три категории пенсионеров в Украине попадут под повышение / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине менее чем через два месяца повысят пенсии для трех категорий населения. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Речь идет о тех, кто получает минимальную, максимальную выплату, а также доплаты за стаж сверхнормативного. Кроме того, ориентировочно в марте 2024 года также состоится "осовременивание" пенсий.

В Украине сотни тысяч пенсионеров получают выплаты, размер которых близится к минимальной. На данный момент этот показатель 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. Минимальную пенсию получают украинцы, которые имеют невысокий стаж либо же имели небольшую официальную зарплату.

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Те, кто получает прибавку к пенсии за стаж. В Украине действующее законодательство предполагает надбавку за каждый месяц работы сверхнормативного стажа. Нужный показатель для женщин составляет 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет. За каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума (на данный момент этот показатель составляет 20,93 грн, а с 2024 года – 23,61 грн).

Те, кто получает максимальную пенсию. Самую большую прибавку получат те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам. Чаще всего это военнослужащие и те украинцы, которые получали высокие белые зарплаты. Максимальный размер пенсии составляет 10 прожиточных минимумов (сейчас это 20 930 грн, а с 2024 года – 23 610 грн).

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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