"Психическое расстройство": Кучма объяснил, почему Путин одержим уничтожением Украины

Одержимость диктатора Путина уничтожением Украины может быть проявлением психического расстройства, сказал Леонид Кучма.

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Как убежден Кучма, Путин ставит своей целью не только захват украинской земли, но и уничтожение "концепции" Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Одержимость российского диктатора Владимира Путина уничтожением Украины может быть проявлением психического расстройства. Такое мнение высказал второй президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма в интервью британскому изданию The Guardian.

"Люди говорят, что его (Владимира Путина - Главред) одержимость Украиной - своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", - сказал Кучма.

Бывший украинский президент также рассказал, как и где встретил первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Кучма говорит, что 24 февраля 2022 года он вместе с женой Людмилой находился в центре Киева ‒ и пара проснулась от взрывов.

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"Я был уверен, что Путин способен вторгнуться, но не уверен, решит ли он вторгнуться. Это было ужасно, шок. Я видел на улице два бомбардировщика, которые пролетели над моей головой", - сказал он.

Как убежден Кучма, Путин ставит своей целью не только захват украинской земли, но и уничтожение "концепции" самой Украины как "конкурентной альтернативы России",

"Доказательством этого являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", - подытожил он.

Кризис в России и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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