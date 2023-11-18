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Тысячи фур и месячная очередь: поляки устроили "ад" на границе с Украиной

Алексей Тесля
18 ноября 2023, 13:57
Пограничники говорят об увеличении числа грузовиков в очереди на границе с Польшей.
Польша
В Польше блокируют границу с Украиной / Коллаж: Главред, Фото: Суспільне Львів, RMF FM

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопились около 2800 грузовиков из-за протестов польских перевозчиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По сравнению с предыдущим днем пограничники наблюдают определенное увеличение грузовиков, подчеркнул он в эфире телемарафона "Единые новости".

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин - 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", - отметил Демченко.

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По его словам, перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска Шегини, где находятся около 1 200 грузовиков.

Демченко добавил, что легковые авто и могут свободно пересекать границу, и для них движение не блокируется.

Очередь транспорта на границе с Польшей превысила 1 месяц

На заблокированных на украинско-польской границе пунктах пропуска (ПП) продолжают расти очереди транспортных средств (ТС) – самая сложная ситуация на ПП "Ягодин-Дорогуск".

Очередь транспортных средств на ПП Ягодин-Дорогуск" достигла 1 месяц 1 день 22 часа 5 минут по данным ресурса "єЧерга". В электронной очереди на пересечение ПП с украинской стороны находятся 2,521 тыс. фур.

Очередь на ПП "Ягодин-Дорогуск" для товаров группы 1-24 УКТ ВЕД 17 дней 13 часов 36 минут – в электронной очереди 535 автомобилей.

По данным ресурса, с начала блокады количество пересечений границы транспортными средствами резко снизилось. С 433 транспортных средств, которые пересекли границу 5 ноября, до 31 ТС (или 5,17% от норматива) 17 ноября. Самый низкий показатель был зафиксирован 16 ноября – 8 пересечений границы в ПП или 1,33% от норматива.

Уточняется, что в "єЧерга" на ПП "Ягодин-Дорогуск" для товаров группы УКТВЭД зарегистрировано 713 автомобилей. Время ожидания – 15 дней 2 часа 11 минут. Усложнено пересечение границы для автобусов: зарегистрировано 10 транспортных средств.

Очередь на ПП "Краковец-Корчова", который также блокируется протестующими, достигает 13 дней 3 часа 4 минуты (в очереди 2,384 тыс. ТС) и 12 дней 2 часа 8 минут (1,105 тыс. ТС) на ПП "Краковец-Корчова" для товаров группы 1-24 УКТ ВЭД.

Количество пересечений границы в ПП с 175 в общей очереди и 80 для группы 1-24 5 ноября снизились до 155 пересечений 17 ноября. В этот день на ПП для группы 1-24 границу пересекли 85 ТС.

Очередь на ПП "Рава-Руская-Хребенне" составляет 9 дней 21 час 15 минут (960 ТС) и 13 дней 14 часов 40 минут Рава-Руская-Хребенне для товаров группы 1-24 УКТ ВЭД. Количество пересечений границы в ПП снизилось с 225 и 56 для товаров группы 1-24 5 ноября до 67 и 30 пересечений соответственно 17 ноября.

Протесты в Польше из-за Украины

Ранее сообщалось о том, что Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины.

6 ноября польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной.

По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".

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новости Польши ГПСУ госграница безвиз
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