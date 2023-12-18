Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

Польские перевозчики планируют пропускать только один грузовик в час.

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В Польше заблокировали движение грузовиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польские перевозчики начали акцию протеста и заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска Дорогуск-Ягодин. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Ограничение движения грузовиков в обоих направлениях происходит в нескольких километрах от польского пункта пропуска. Протестующие планируют пускать только один грузовик в час. Они обещают пускать грузовики с гуманитаркой, животными и быстро портящимися продуктами. Также беспрепятственно обещают пропускать и автобусы.

Пограничники отмечают, что после разблокирования проезда на этом направлении возросло количество грузовиков, которые пересекали украино-польскую границу. Только за прошедшие сутки там оформили 1100 грузовиков. В сторону Украины утром двигались около 2300 грузовиков.

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Блокирование границы Украины

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

11 декабря стало известно, что разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

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