Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

Голосование за нового премьера только ожидается.
Парламент Польши выразил недоверие действующему премьеру Матеушу Моравецкому. Против Моравецкого выступили 266 депутатов при минимальном "пороге" в 229 голосов, пишет Gazeta Wyborcza.
Парламентское большинство выдвинуло в кандидаты на пост главы правительства Дональда Туска.
В 17:00 по местному времени ожидается голосование за кандидатов на пост нового премьера.
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В польской прессе случай с Моравецким называют "историческим событием", так как Сейм впервые избирает премьер-министра.
На следующий день после голосования Сейма новый премьер представит парламенту свой Кабмин и изложет программу.
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