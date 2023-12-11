Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

Голосование за нового премьера только ожидается.

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/ Коллаж Главреда. Фото: Европарламент, УНИАН

Парламент Польши выразил недоверие действующему премьеру Матеушу Моравецкому. Против Моравецкого выступили 266 депутатов при минимальном "пороге" в 229 голосов, пишет Gazeta Wyborcza.

Парламентское большинство выдвинуло в кандидаты на пост главы правительства Дональда Туска.

В 17:00 по местному времени ожидается голосование за кандидатов на пост нового премьера.

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В польской прессе случай с Моравецким называют "историческим событием", так как Сейм впервые избирает премьер-министра.

На следующий день после голосования Сейма новый премьер представит парламенту свой Кабмин и изложет программу.

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