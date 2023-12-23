Польские фермеры приостановили блокаду: один из КПП на границе разблокирован

На границе между Украиной и Польшей 23 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика". Новое правительство Польши ведет переговоры с протестующими. Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак.
Утром, 23 декабря, представители правительства вместе с министром сельского хозяйства вели переговоры с фермерами, которые принимали участие в акции протеста. В результате переговоров были достигнуты договоренности и протестующие согласились приостановить блокаду.
"Аграрный протест в "Медике" приостановлен. С самого утра вместе с министром сельского хозяйства и развития села Чеславом Секерским говорили с фермерами, возглавляющими протест. Протест приостановлен, три основных требования перейдут в фазу реализации как можно быстрее", - сообщил Колодзейчак.видео дня
Протест удалось приостановить после длительных разговоров с фермерами, которые выступали с тремя основными требованиями - дотации для закупки кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на текущем уровне и продление кредитов ликвидности.
Правительство Польши решило принять эти требования во внимание и реализовать их настолько быстро, насколько это возможно. Михал Колодзейчак заверил, что решения, связанные с сельским хозяйством и поддержкой фермеров, обсудят после праздничного периода.
Блокада польской границы
Напомним, 6 ноября, польские перевозчики организовали забастовку, который привел к блокированию границы с Украиной. На трех пограничных пунктах со стороны Польши возникли проблемы с движением грузовиков.
Также 18 декабря протестующие угрожали блокированием границы до 8 марта. Украинские водители возмущены таким решением и предлагают их выпустить из Польши, а потом не пускать обратно. В аналогичной ситуации находятся польские перевозчики в Украине.
Как сообщал Главред, министры иностранных дел Польши и Украины, Сикорский и Кулеба, обсудили ситуацию на границе. Сикорский подчеркнул необходимость восстановления честной конкуренции, а Кулеба отметил, что обе страны продолжат поиск решений для разблокирования границы, где продолжаются протесты польских перевозчиков.
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