Железнодорожники готовы переправлять через польскую границу фуры на платформах - "Укрзализныця"

Польские таможенники сейчас проводят осмотр нагруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, заявляют в "Укрзализныце".

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Видео, на котором по железной дороге едут нагруженные платформы украинские фуры, ‒ правдивое, сказали в "УЗ" / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/UkrzalInfo

Сотрудники польской таможни сейчас проводят досмотр загруженного 23-мя украинскими фурами тестового контрейлерного поезда, свою задержку объясняют необходимостью согласовать габариты грузов и наличие в фурах топлива. Об этом заявил сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" (УЗ) Валерий Ткачев, сообщает портал "Интерфакс-Украина".

Он подтвердил, что недавно появившееся в Интернете видео, на котором по железной дороге движутся нагруженные на контрейлерные платформы украинские фуры, ‒ правдиво. Таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которая блокируется на протяжении месяца польскими перевозчиками.

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (КПП на украинско-польской границе ‒ Главред). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", - сказал Ткачев.

видео дня

По его информации, на данный момент украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы. Якобы у польских таможенников есть вопросы по габаритам грузов, а также о наличии в баках фур топлива.

"В ближайшее время эти вопросы мы постараемся решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", - пообещал представитель "УЗ" и сообщил, что оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски"", ‒ подытожил Ткачев.

Блокада границы поляками

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Украина быстро ощутило последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Однако 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится уже несколько.

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