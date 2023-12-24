Ночная атака "Шахедами": украинские воины сбили 14 беспилотников врага

Противовоздушной обороне в Хмельницкой области снова пришлось отбиваться от российских беспилотников - особенно в районе Староконстантинова.

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В ночь на 24 декабря русские оккупанты вновь атаковали Украину дронами / коллаж Главред, фото Алексей Кулеба/ Telegram, скриншот из видео

В ночь с субботы на воскресенье, 24 декабря, страна-агрессора Россия вновь атаковала Украину беспилотниками. Как написал на своей странице в Facebook заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, ночью были слышны взрывы неподалеку от города Староконстантинов.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщается, что российские беспилотники модели Shahed засекли после восьми часов вечера в Николаевской области. Около полуночи они долетели до Хмельницкой области.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — писал Тюрин.

видео дня

Информации о разрушениях нет.

К слову, за минувший месяц россияне периодически пытаются достать беспилотниками и ракетами Староконстантинов, где находится один из крупнейших украинских военных аэродромов.

Позднее в ВС ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 Shahed в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Напомним, как ранее писал Главред, по словам спикера воздушных сил Юрия Игната, Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам. На самом деле они неэффективны, поскольку украинские пилоты в случае рисков прилетов передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Недавно Игнат заявил, что РФ создает запас крылатых ракет для ударов по Украине. При этом оккупанты также располагают достаточным числом дронов-камикадзе.

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