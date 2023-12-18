РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

У россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно, заявил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат предупредил о подготовке новых ракетных ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Страна-агрессор РФ создает запас крылатых ракет для ударов по Украине. При этом оккупанты также располагают достаточным числом дронов-камикадзе, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о том, готовится ли агрессор к очередному массированному удару по Украине, он обратил внимание на то, что выяснить замыслы врага не так просто.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", - сказал представитель ВС.

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При этом он напомнил о том, что летом 2024 года интенсивность воздушных ударов РФ по Украине была выше, чем осенью.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, примененные в атаках на Киев", - указал офицер ВСУ.

Угроза атак дронами-камикадзе

Вместе с тем он также предупредил о том, что у россиян сейчас достаточно дронов-камикадзе, которыми РФ может атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.

"Ну и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты, конечно, враг должен и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбитию ударных БПЛА", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ назвали, чем планирует бить враг по Украине. Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе типа "Шахед", а индикатором их запасов в РФ является интенсивность нанесения ударов по Украине, заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили 20 "Шахедов" и ракету Х-59. Украинские защитники отбили в ночь с 16 на 17 декабря очередную российскую атаку, которая длилась с вечера минувших суток.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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