РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали, чем планирует бить враг

Индикатором запасов РФ является интенсивность нанесения ударов, считает Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал удары дронов РФ по Украине / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе типа "Шахед", а индикатором их запасов в РФ является интенсивность нанесения ударов по Украине, заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Думаю, что индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит имеют больше в наличии. Изготавливают у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки идут постоянно и враг их использует", - рассказал он в эфире телемарафона.

По словам спикера Воздушных сил, недавно враг применил рекордное количество "Шахедов" - 75 единиц, летевших в сторону столицы. Вероятно, беспилотников враг будет применять больше, а ракет – меньше.

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"Мы видим, что противник крылатые ракеты почти не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине. Оккупанты пытаются запускать беспилотники с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили 20 "Шахедов" и ракету Х-59. Украинские защитники отбили в ночь с 16 на 17 декабря очередную российскую атаку, которая длилась с вечера минувших суток.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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