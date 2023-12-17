Сбили 20 'Шахедов' и ракету Х-59: украинская ПВО отбила русскую атаку

Бойцы украинской ПВО отбили в ночь на 17 ноября 2023 года очередную российскую атаку. Им удалось уничтожить все 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, а также управляемую авиаракету Х-59, рассказали в Воздушных силах ВСУ.
"В ночь на 17 ноября 2023 года российские оккупационные войска атаковали крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков - Крым и оккупированная Херсонщина), а также 20-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов "Приморско-Ахтарск - РФ" и "Чауда - Крым". [...] Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей", - говорится в тексте.
Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.
Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.
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