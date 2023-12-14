Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет - министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что войну, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, можно выиграть в течение следующих трех лет.
"Победа Украины и поражение России в этой войне достижимы. На самом деле эту войну можно выиграть в течение следующих трех лет или даже меньше, если скорректировать и увеличив объемы военного производства", - подчеркнул Ханно Певкур на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что победа украинского государства может быть достигнута и навязыванием перспектив Украине и увеличив уровень истощения РФ.
Напомним, что разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на Левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Министр обороны Эстонии сказал, Какое оружие нужно ВСУ.
Только с помощью самолетов Украина не сможет освободить свои территории от оккупантов. В первую очередь украинским военным нужно другое оружие.
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